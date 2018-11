Dinamo 1-1 FCSB | "Mai lipsea Laica de pe gazonul asta!" MM Stoica, furios dupa derby-ul cu Dinamo

Mihai Stoica ii felicita pe jucatorii de la ambele echipe dupa 1-1 in derby. Sunt eroi pentru ca au rezistat in conditiile unui gazon teribil.

"Merita felicitati toti jucatorii care au fost azi pe teren. Dinamo nu-si pierde spiritul. E de felicitat in primul rand Nistor, care s-a accidentat din cauza gazonului, dar a insistat sa mai joace. Noi n-am jucat in 10 contra 11 de cand a fost eliminat Gnohere, ci am jucat in 12 contra 11 pentru ca Teixeira si Florin Tanase au fost fiecare cat doi. Daca Istvan Kovacs tinea cont de faptul ca Gnohere nu l-a accidentat pe Cooper, nu a intrat nici cu talpa, nici cu cotul... era mai mult spre galben.

E greu sa cataloghezi evolutiile a doua echipe pe un asemenea teren. Mai lipsea Laica! Sa ne batem joc asa de un derby... Derby a fost in tribune. Si derby a fost pe teren doar daca tinem cont de ardoarea cu care au jucat cele doua echipe. Pe un asemenea teren, prima grija e sa nu te accidentezi. E pacat, nu stiu ce se va intampla cu aceasta suprafata de joc, iar noi avem de jucat aici. Cred ca trebuie sa se aduca un covor nou, se poate inlocui terenul fara probleme. Am avut asemenea probleme de lot, incat mi-e greu sa cred ca o alta echipa in situatia noastra s-ar fi putut descurca.

Suntem pe 2, la doua puncte de lider. Trebuie sa fim bucurosi ca suntem unde suntem, avand in vedere ce probleme am avut. Am vazut ca avem si noi inima dupa eliminarea lui Gnohere. A fost un meci in Cupa Ligii acum cativa ani in care Dinamo ne-a spulberat. Unii jucatori zambeau dupa meci si se gandeau unde sa iasa dupa meci. Acum, nu mai e asa. Planic a facut eforturi supraomenesti ca sa joace. Mi-a zis ca va intra cu Dinamo si daca trebuie sa joace cu piciorul sub brat", a spus Stoica.