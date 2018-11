Dinamo 1-1 FCSB | "Tu ai facut schimbarile?" Raspunsul dat de Dica dupa ce a fost intrebat de ce l-a scos pe Morutan

Dica spune ca deciziile tactice i-au apartinut in totalitate.



"N-am mai vorbit de 3 zile cu Gigi Becali!", spune Dica.



"L-am schimbat pe Morutan pentru ca am vazut ca nu e in joc si, la primirea golului, a pierdut mingea la 70 de metri. Nu trebuia sa piarda mingea acolo. Pe contraatac, am luat gol. Deocamdata, e copil. Avem incredere in el", a spus Dica la Telekom Sport.



Becali i-a lasat intreaga responsabilitate a alcatuirii primului 11. "I-am zis cum vreau sa joc si mi-a spus ca e in regula si ca e hotararea mea!", a mai zis Dica.