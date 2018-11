Dinamo 1-1 FCSB | Dica ATACA dupa Derby de Romania: "Era greu sa mai intre Dinamo in play-off daca bateam, probabil de-aia l-a eliminat pe Gnohere"

Dica e suparat pe arbitrul Kovacs, care l-a eliminat pe Gnohere in minutul 52 pentru un atac asupra lui Cooper.

Antrenorul FCSB crede ca rezultatul a fost influentat decisiv dupa decizia luata de central si e ironic la adresa rivalei: "Probabil ca lui Dinamo ii era greu sa mai intre in play-off daca noi bateam azi".

"Pana la cartonasul rosu, cred ca a fost un joc echilibrat. Si noi ne-am creat cateva ocazii in prima repriza, si ei. Dupa eliminare, era clar ca Dinamo va domina. Important e ca am reusit sa-i inchidem bine pe cei de la Dinamo. La un asemenea meci nu poti sa rupi jocul si sa dai rosu la ce a dat.

Probabil era mai dificil daca bateam noi ca Dinamo sa mai ajunga in play-off. Pacat ca am luat gol din nimic. Am avut noi corner, am pierdut mingea si a venit acel penalty. Daca bateam azi, treceam pe primul loc. Incepusem bine repriza a doua, dar din pacate a venit cartonasul rosu. Bizonul nu joaca la Iasi, Benzar e si el suspendat.

Asta ne e soarta! Nu vreau sa-mi dau cu parerea de Dinamo, nu vreau sa zic daca vor ajunge sau nu in play-off. Mi-as fi dorit sa avem mai multi jucatori la nationala mare, dar e decizia lui Cosmin, el raspunde de rezultate. De teren n-are rost sa vorbim. Nu exista teren in Liga 1 sa fie asa prost, cred ca nici in liga a 2-a nu avem asa ceva", a spus Dica la Digisport.