Un fost portar dinamovist, dezamagit de derby: "Un meci urat, un gazon rusinos!" Ironie amara: "O sa devenim campioni mondial la beach soccer!"

Fotbalul si gazonul de slaba calitate sunt reprosurile acestuia.

Cristi Munteanu, fostul portar al "cainilor" din anii ’90 si 2000, crede ca derby-ul dintre Dinamo si FCSB a lasat mult de dorit.



"A fost un meci urat, un meci de slaba calitate. Bine, si influentat de starea terenului, dar nu s-a ridicat la nivelul unui derby de acum cativa ani. Un gazon rusinos si e rusinos ce se intampla! Gazonul a afectat mult calitatea jocului si integritatea jucatorilor. Asta nu e un teren de 2018, de 240 de milioane de euro. E rusinos sa arate asa, la cati bani s-au bagat in stadionul ala.



Un maidan din asta iti ia cheful si placerea de a juca din start. Pe un teren din asta eu le ceream coechipierilor sa nu imi paseze. Joci cu teama, nu mai esti liber in gandire, primul gand, cand vine mingea la tine, e sa stapanesti mingea, sa nu se urce pe tine, abia dupa aceea sa creezi ceva.



Dincolo de teren, si nivelul jocului nu a fost la nivel de derby, ce sa ne mai ascundem... Eu am preconizat un egal, pentru ca ma asteptam ca jucatorii sa fie mai grijulii, in primul rand sa nu se accidenteze si sa nu se faca de ras. Placerea jocului ti-o da terenul bun si tribuna plina. Galeria lui Dinamo a fost la inaltime, ca de fiecare data, dar, in conditiile astea, cred ca era mai bine in Stefan cel Mare, cu stadionul plin si gazon decent. Sigur era un joc mai cursiv si mai consistent.



Despre jucatorii lui Rednic nu avem ce analiza sa facem, sa vedem din primavara incolo, sa prinda un cantonament, mai multe meciuri. Sa intri in ritm e foarte greu, daca stai 3 luni, 3 luni iti trebuie ca sa reintri in ritm normal.



Nu cred ca e cazul de gazon artificial pe Arena Nationala, dar ar trebui sa se ocupe de el cineva care are experienta in domeniu, care se pricepe. Ca numai patanii avem cu stadionul asta, e in mijlocul orasului, e mare, e frumos, dar ori a fost construit prost, ori nu se pricep cei care ingrijesc gazonul. Nu stiu ce sa zic, pamantul nostru e bun, roditor, cred ca e ceva cu oamenii, ca si la Craiova, la Cluj, la Ploiesti au fost aceleasi probleme. S-au facut greseli, e clar. In ritmul asta, o sa devenim campioni mondiali la beach soccer, ca tot e popular in Dobrogea, la mine", a spus Munteanu pentru Sport.ro.