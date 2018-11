Dinamo Bucuresti - FCSB 1-1 | Stelistii rad de rivali dupa egal: "N-au avut nicio ocazie clara, nici cu un om in plus!"

Cei de la FCSB au ramas cu regrete dupa derby-ul cu Dinamo.

Portarul celor de la FCSB nu crede ca Dinamo a reusit sa creeze pericol la poarta sa in derby, nici dupa eliminarea lui Gnohere.

"Au fost momente in care am crezut ca putem castiga. N-au fost foarte multe ocazii, de asta am zis ca eu cred ca este echitabil acest 1-1. In prima repriza a fost lovitura de cap a lui Popa, penalty-ul, in repriza a doua au fost multe centrari, dar nu ocazii.



Cred ca daca ramaneam 11 la 11, reuseam sa intoarcem rezultatul. Am vorbit dupa meci, cred ca a fost un salt, nu stiu daca era de rosu. Nu vreau sa comentez eu arbitrajul. Eu cred ca a fost un arbitraj foarte bun in aceasta seara.

N-am reusit sa profitam de egalurile facute de celelalte echipe. Ramane stransa lupta la titlu, noi, CFR si Craiova. A fost execrabil gazonul, mai rau ca niciodata.



Foarte frumosi suporterii nostri, ne bucuram ca au venit in numar mare" a spus Cosmin Balgradean dupa partida.