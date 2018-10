DINAMO - CALARASI 1-1 | Rednic anunta transferuri la Dinamo si critica mutarile facute pana acum: "Negoita a oferit un buget mare, strainii nu arata ca merita banii"

Dinamo 1-1 Dunarea Calarasi. "Cainii" fac doar un egal la redebutul lui Rednic pe banca si raman pe locul 12 in clasament, care duce la barajul pentru evitarea retrogradarii. Ei sunt la 4 puncte de ultimul loc.

Mircea Rednic, antrenorul lui Dinamo, a vorbit la finalul partidei din Stefan cel Mare. Dinamo si Dunarea Calarasi au incheiat 1-1, dupa ce Mediop a deschis scorul pentru oaspeti, iar Popa a egalat pentru gazde in repriza a doua.

"E un egal, cred ca unul realist dupa cum s-a jucat. Prima repriza am fost timizi, am avut o posesie buna, dar doar in lateral si in spate. Cand faci cadouri, pentru ca ei nu au avut ocazii...

Am facut o mare greseala pe zona centrala si am primit gol.

Noi am avut doua ocazii, dar nu am reusit sa marcam.

Am schimbat la pauza, pentru ca Gomelt juca prea in spate. In repriza a doua a fost altceva, am fost mult mai prezenti la mijloc, mingea a circulat mai rapid.

S-a terminat egal, cu putina sansa putea fi si o victorie.

E, insa, primul meci. Raman cu repriza a doua.

Suntem in discutii avansate pentru a ne intari. E normal sa le acord sanse unor jucatori acum, sa vedem. Mergem inainte.

Trebuie sa gasesc solutii, astazi ne-au lipsit si Nistor, si Corbu, suspendati. Nistor e un jucator de pasa, care stie sa traga si de la distanta.

Sunt putin dezamagit de straini. Eu cer mult mai mult de la ei. Astazi nu mi-au aratat ca merita sa joace la Dinamo.

Nu Negoita e de vina. Negoita a oferit un buget mare pentru anul acesta si sunt jucatori care castiga foarte bine, dar care nu arata ca merita acesti bani", a spus Mircea Rednic.