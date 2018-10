DINAMO - CALARASI | Imagini emotionante inaintea meciului: Mircea Rednic, in lacrimi pe banca | FOTO

Mircea Rednic a fost extrem de emotionat pe banca inaintea meciului cu Dunarea Calarasi. Antrenorul lui Dinamo a fost surprins cu lacrimi in ochi in momentul in care cele doua echipe erau stranse la mijlocul terenului pentru momentul de reculegere in memoria lui Ilie Balaci.



Vestea mortii lui Ilie Balaci a creat o adevarata unda de soc in fotbalul romanesc. Legenda Craiovei s-a stins din viata subit, ieri, la doar 62 de ani.

foto: captura TelekomSport