Ce dorinta si-a pus Ianis Hagi in ziua in care a implinit 20 de ani: "E cel mai mare vis al meu". VIDEO

Ianis a implinit azi 20 de ani si are doua dorinte: sa castige EURO cu tineretul si sa duca Romania "mare" la Mondial. Asteapta sa fie convocat de Contra!

Ianis s-a nascut in 1998, anul in care Romania a fost ultima oara la un Mondial. Cu el in teren, Romania vrea sa ajunga la turneul final din Qatar, de peste 4 ani!



"Sper sa am cat mai multe calificari si de acum inainte si, de ce nu, sa debutez cat mai devreme si la nationala mare si sa ne calificam la Europene si la Mondial", a spus Ianis Hagi.

Primul cadou pe care Ianis l-a primit de la tatal sau a fost o minge. De atunci a visat sa-i calce pe urme!

Cele mai frumoase cadouri pe care Ianis si le-a facut de ziua lui sunt supergolurile de la tineret.

Ianis s-a nascut la Istanbul acum 20 de ani.

"E o varsta speciala, am schimbat prefixul, copilaria deja s-a dus", a mai spus Ianis.