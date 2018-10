Moment absolut revoltator inainte de Dinamo - Calarasi, in timp ce jucatorii tineau un moment de reculegere dupa moartea lui Ilie Balaci. Ce s-a auzit din peluza

In timp ce jucatorii lui Dinamo si ai Dunarii Calarasi, precum si cea mai mare parte a suporterilor prezenti la meci, tineau un moment de reculegere in urma trecerii in nefiinta a lui Ilie Balaci, un dinamovist s-a trezit ca are ceva de impartit cu Ionut Negoita.

In timpul momentului de reculegere, pe un stadion si asa nu prea "aglomerat", un dinamovist a perturbat fondul sonor cu un mesaj revoltator. El a avut ceva de impartit cu patronul Ionut Negoita.

"M*** Negoita", a strigat acesta.

Momentul de reculegere l-a gasit pe Mircea Rednic avand lacrimi in ochi.