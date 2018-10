DINAMO - DUNAREA CALARASI, LIVE, ORA 21:00 | Asta e revolutia anuntata de Rednic: surprizele pregatite pentru Alexa! Echipele de start

Dinamo - Dunarea Calarasi, ora 21:00.

Echipele de start:

Dinamo: Penedo - Popovici, Mezague, Popescu, Hanca - Salomao, Gomelt, Cooper, Sorescu - Grozav, Subotic

Rezerve: Mutiu, Delorge, Olteanu, Popa, Serban, Grigore, Moldoveanu

Dunarea Calarasi: Straton - Gligorov, Seroni, Dobrosavlevici, Ispas - Pana, Bourceanu - Munteanu, Honciu, Carnat - Mediop

Rezerve: Lungu, Simion, Cucu, Kanda, Sandru, Keyta, Clemence

Dinamo - Dunarea Calarasi este partida care inchide etapa. Va fi primul meci pentru Mircea Rednic de la revenirea la echipa.

Dinamo si Dunarea Calarasi abordeaza meciul din posturi pe care putini le-ar fi anticipat la inceputul sezonului. Dinamo se afla in acest moment pe loc de baraj, pozitia a 12-a in clasament, in timp ce nou promovata Dunarea este pe locul 9.

Mircea Rednic anunta schimbari importante la Dinamo. Penedo va fi capitan, Hanca revine pe pozitia de fundas dreapta, iar echipa isi schimba sistemul. Va juca intr-un 4-4-1-1, cu Gicu Grozav in spatele lui Axente care va juca varf impins.

Ultima victorie obtinuta de Dinamo in campionat a fost pe 25 august, in etapa a sasea, contra lui Hermannstadt. De atunci, dinamovistii au pierdut patru meciuri si au remizat o data.

Daca Dinamo a pierdut patru meciuri in ultimele 5 etape, Dunarea Calarasi a pierdut trei partide in tot campionatul. Echipa lui Dan Alexa vine dupa doua remize identice, 1-1 cu Concordia Chiajna, respectiv FC Voluntari.