DINAMO - BOTOSANI 1-1: Marius Croitoru a EXPLODAT: "Opriti-va oameni buni! Plecam si jucam in alta tara!" 

Marius Croitoru acuza arbitrajul centralului George Radulescu de pe National Arena.

Dinamo si Botosani au remizat, scor 1-1, insa moldovenii sunt furiosi pe arbitraj! Ei acuza o eliminare clara la un cot al lui Neicutescu in minutul 2, dar si cel putin doua lovituri de la 11 metri neacordate. Marius Croitoru, antrenorul lui FC Botosani, spune ca rezultatul a fost viciat!

"Din punctul meu de vedere, trebuia sa castigam clar. Am avut ocazii mari, am avut ocazii clare, nu mai spun de cel putin doua penalty-uri. Nu se poate, eu sunt echipa de play-off, echipa care vreau sa joc frumos, joc fotbal, nu mi-e frica, nu am teama, nu ma inchid si eu am doua penalty-uri clare si noi vrem sa facem fotbal. Pai cum sa fac fotbal? Cum sa fac fotbal? Cum sa fac fotbal cand am doua penalty-uri clare si arbitrul mi le scoate afara. Si el e la un metru si jumatate de faza. Nu se poate, opriti-va oameni buni!” a acuzat Croitoru.



Marius Croitoru: De ce mi-au dat brigada din Bucuresti?

”Pai eu joc cu o echipa din Bucuresti si mie imi da brigada din Bucuresti. Eu ce vina am? Ca sunt de la Botosani? Hai sa ne retragem noi din Botosani, sa ne ducem in alta tara si sa joace cine vor ei”, a mai spus Croitoru.