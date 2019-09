Patronul lui Botosani acuza MACEL la meciul cu Dinamo: "E incompetenta, Burleanu sa-si dea demisia!" Fazele acuzate de Iftime

Dinamo si Botosani au remizat pe National Arena, 1-1, insa oaspetii acuza gafele uriase ale centralului George Radulescu.

Eliminare in minutul 2 pentru Neicutescu si trei lovituri de la 11 metri neacordate, acuza Valeriu Iftime dupa meciul cu Dinamo. Patronul moldovenilor cere introducerea VAR in Liga 1, idee respinsa pana acum din cauza costurilor.



"Trebuie sa introducem VAR-ul! Domnul Burleanu ar trebui sa-si dea demisia in aseara asta. Pe Radulescu nu-l banuiesc de nimic, e pura incompetenta. Eu cred ca arbitrul asta George Radulescu nu poate sa vada 11 metri la 2 metri de el, e altceva.

Dinamo nu are nevoie de asa ceva. Sa vina sa se distreze cu noi. Viciere de rezultat. Rosu in minutul 2, plus doua, trei lovituri de la 11 metri. Sa nu dea 11m? Ce daca e minutul 89? Roman e destept, stia ca daca intra cu mingea pe acolo il da unul jos. Nu pot sa fiu suparat pe baieti, sunt suparat pe rezultat, pierd puncte.

Am pierdut doua puncte azi. Am pierdut si cu Craiova si la Hagi, am pierdut puncte, asta ma doare, astea se aduna. Am doi ani de zile cand zac acolo ca un condamnat pe marginea prapastiei, sunt convins ca vor cantari enorm la final de campionat. Vreau sa fiu in playoff pentru ca joc fotbal, produc spectacol. Sa fie corect, altfel iti taie toata dorinta", a spus Valeriu Iftime la Gsp.

FC Botosani ramane pe locul 6 in urma acestui rezultat, in timp ce Dinamo e pe locul 9.