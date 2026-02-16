SUA, favorită la multe probe din cadrul Jocurilor Olimpice de iarnă 2026.

Un avocat a devenit cel mai în vârstă sportiv al SUA la Jocurile Olimpice de iarnă! Cum a fost posibil

Rich Ruohonen, avocat specializat în cazuri de vătămare corporală, în vârstă de 54 de ani, câştigător de şase ori al titlului ”Avocatul anului din Minnesota”, a scris istorie la Jocurile Olimpice Milano-Cortina 2026.

Era finalul meciului de curling masculin dintre SUA şi Elveţia, joi, iar echipa americană era condusă cu 8-2. Echipa a cerut o înlocuire, iar Rich Ruohonen, din Brooklyn Park, Minnesota, a păşit pe gheaţă.

Rich Ruohonen, cel mai în vârstă sportiv care reprezintă SUA la JO de iarnă!

Fanii americani au aplaudat în picioare, iar avocatul părea visător. A devenit cea mai în vârstă persoană care a concurat pentru SUA la Jocurile Olimpice de iarnă!

”Aş fi preferat să o fac când conduceam cu 8-2, în loc să fim conduşi cu 8-2, dar apreciez foarte mult faptul că băieţii mi-au dat această şansă”, a spus el.

De când l-au invitat pe Ruohonen în echipa lor ca înlocuitor pentru Casper, care suferă de sindromul Guillain-Barre, el a devenit un fel de părinte. Îi duce cu maşina, îi trezeşte dimineaţa pentru antrenamente şi le cumpără gustări.

Totul, în timp ce îşi păstrează jobul de avocat.

”Îl avem pe Rich. E avocat. Nu ştiu dacă ştiaţi asta”, a spus Casper la o conferinţă de presă recentă, după ce acest fapt fusese menţionat deja de patru ori. Jucătorii de curling din echipele feminine şi masculine ale SUA au izbucnit în râs.

”Dacă aveţi nevoie de un avocat, cred că îl puteţi suna pe Rich”, a spus Casper câteva minute mai târziu, provocând din nou hohote de râs.

Dimineața e avocat, seara concurează la curling

Lăsând glumele la o parte, este un angajament serios. Nu câştigi titlul de avocat al anului în Minnesota de şase ori dacă te relaxezi.