Dat afara de Dinamo, bun pentru Viitorul! Transfer surpriza pregatit de Gica Hagi: jucatorul a fost si pe "radarul" lui Chelsea

Gica Hagi a pus ochii pe un jucator dat afara de Dinamo.

Viitorul pare ca nu si-a incheiat campania de transferuri. Gica Hagi vrea sa-l aduca pe Damien Dussaut, informeaza DigiSport. Fundasul dreapta in varsta de 24 de ani a jucat sezonul trecut pentru Dinamo, dar a fost pus pe liber de dinamovisti.

Hagi l-a urmarit pe Dussaut inca de pe vremea cand acesta juca pentru Standard Liege. "Regele" a negociat deja cu fotbalistul, insa tratativele se vor finaliza dupa meciul cu Gaz Metan din aceasta etapa, meci programat sa se joace luni.

Dussaut a venit la Dinamo in ianuarie 2019, dar a fost pus pe liber la finalul sezonului trecut. Dussaut a fost monitorizat si de Chelsea, in 2015, pe vremea cand juca la St. Trond, dar in cele din urma jucatorul a ajuns la Standard Liege.