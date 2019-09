Urmarim si comentam impreuna DINAMO - FC BOTOSANI pe www.sport.ro!



Dinamo - FC Botosani, ora 21:00, e cel mai atractiv meci al zilei in Liga 1. Dinamo va juca partida pe Arena Nationala unde asteapta 20.000 de fani. Ultima data cand Dinamo a jucat pe Arena Nationala a fost la meciul cu Craiova, partida pierduta cu 0-2 si confruntare in care antrenorul Eugen Neagoe suferea un infarct.

Dinamo si-a schimbat antrenorul, iar Dusan Uhrin pare sa fie reusit sa repuna echipa pe linia de plutire. Dinamovistii au castigat doua partide consecutive (3-0 cu Hermannstadt si 1-0 cu Sepsi) si spera sa nu incheie aici seria favorabila.

Cu un succes in aceasta seara, Dinamo ar putea urca chiar pe loc de play-off. Echipa din "Stefan cel Mare" are 9 puncte, iar cu o victorie ar egala Astra, ultima clasata din play-off.

Tot la play-off viseaza si Botosani. Moldovenii au inceput bine sezonul, insa par sa fie in scadere de forma in ultimele etape. Botosani este pe prima pozitie in clasamentul play-out-ului si cu o victorie ar reveni in partea superioara a topului.



Echipele probabile:



Dinamo: Piscitelli - D. Ciobotariu, Klimavicius, M. Popescu, Corbu - Nistor, Filip, Fabbrini - Sorescu, Montini, Neicutescu

FC Botosani: Pap - Harut, Miron, Kolesovs, Tiganasu - Rodriguez, Papa - Ofosu, Ongenda, M. Roman - Andronic