Dusan Uhrin nu vrea ca Dinamo sa plece din Stefan cel Mare! Cate bilete s-au vandut pentru meciul cu Botosani de pe National Arena

Dinamovistii asteapta 20.000 de suporteri pe National Arena cu Botosani.

Dinamo o ia de la capat cu Dusan Uhrin pe banca si vine dupa doua victorii la rand. Echipa se muta din nou pe National Arena, primul meci pe cel mai mare stadion de la infarctul suferit de Eugen Neagoe pe banca in meciul cu Craiova. Florin Prunea astepta 20.000 de suporteri la meciul cu Botosani, insa Dinamo a vandut pana acum doar 3000 de bilete.,



"Ne asteapta un meci foarte dificil, pentru ca Botosani are un atac foarte bun, are ceva mici probleme in aparare, dar trebuie sa fim atenti la jucatorii lor. Sunt vreo cinci jucatori foarte buni de atac. Depinde de noi cum ne concentram, nu vreau ca jucatori mei sa faca aceleasi greseli ca inainte. Va fi un meci dificil", a declarat Uhrin.

Intrebat daca va fi mai bine pe Arena Nationala, antrenorul a precizat ca e important cum se simt jucatorii: "Nu stiu daca e mai bine pe Arena Nationala, pentru mine nu conteaza, trebuie sa ii intrebam pe jucatori daca se simt bine acolo. Pe vechiul stadion am castigat, a fost bine. Am jucat acolo si am jucat impotriva Stelei in Liga Europa. Este un stadion frumos, nou, este bine pentru jucatori. Nu stiu insa daca va fi bine pentru noi. Terenul va fi la fel pentru ambele echipe. Sper ca vor veni multi suporteri".

Referitor la Ante Puljic, antrenorul ceh a precizat ca acesta nu este inca pregatit suta la suta pentru a evolua titular.



"Nu stiu daca va juca de la inceput, Puljic se pregateste de doar sapte zile. Pentru acest joc nu sunt sigur ca va fi pregatit, nu cred. Brito este pregatit sa joace, dar nu 90 de minute. Trebuie sa lucram cu el, va juca nu doar in acest joc ci si in urmatorul", a mai spus Dusan Uhrin Jr.