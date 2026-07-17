Înlocuitorul lui Sivis a trecut deja vizita medicală și e gata să semneze cu Dinamo

Transferul fotbalistului iberic în vârstă de 23 de ani a intrat pe ultima sută de metri. Mutarea bucureștenilor se produce pe fondul posibilei plecări a lui Maxime Sivis, fundaș care are șanse importante să ajungă la un acord cu o echipă din Rusia. Pentru a nu lăsa descoperit flancul, conducerea dinamovistă s-a orientat rapid către Benavides, jucător format la academia celor de la FC Sevilla.

Rezultatele examinării clinice de vineri dimineață nu au scos la iveală nicio problemă de sănătate, astfel că ibericul este pregătit să se alăture oficial lotului.

Dario Benavides a trecut vizita medicală în această dimineață, potrivit Trumedia, iar lucrurile au decurs foarte bine, urmând ca în cursul zilei de astăzi să semneze contractul cu Dinamo.