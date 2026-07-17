Înlocuitorul lui Sivis a trecut deja vizita medicală și e gata să semneze cu Dinamo

Transferul fotbalistului iberic în vârstă de 23 de ani a intrat pe ultima sută de metri. Mutarea bucureștenilor se produce pe fondul posibilei plecări a lui Maxime Sivis, fundaș care are șanse importante să ajungă la un acord cu o echipă din Rusia. Pentru a nu lăsa descoperit flancul, conducerea dinamovistă s-a orientat rapid către Benavides, jucător format la academia celor de la FC Sevilla.
Rezultatele examinării clinice de vineri dimineață nu au scos la iveală nicio problemă de sănătate, astfel că ibericul este pregătit să se alăture oficial lotului.
Dario Benavides a trecut vizita medicală în această dimineață, potrivit Trumedia, iar lucrurile au decurs foarte bine, urmând ca în cursul zilei de astăzi să semneze contractul cu Dinamo.
Un fotbalist polivalent
Fundaș dreapta la bază, Dario Benavides oferă staff-ului tehnic flexibilitate, având capacitatea de a acoperi la nevoie și zona centrală a apărării. Poate fi integrat eficient atât într-o așezare tactică clasică, cu patru apărători, cât și într-una cu trei stoperi.
Ibericul se distinge prin disponibilitatea la efort pe toată lungimea benzii, implicându-se constant în faza de atac. Este un fotbalist care urcă foarte bine, care acoperă spațiile și care știe să se apere. În plus, are o viteză foarte bună.
Născut la începutul anului 2003, noul fundaș al „câinilor” a crescut la juniorii Almeriei, trecând ulterior la FC Sevilla. După experiența acumulată la formațiile secunde ale andaluzilor, unde a reușit să strângă minute inclusiv pentru echipa de seniori în La Liga și Cupa Spaniei, Benavides a făcut pasul spre fotbalul belgian. Din vara anului 2025, fundașul a evoluat în prima ligă pentru RAAL La Louviere.