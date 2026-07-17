Pesic a semnat cu echipa unui uriaș complex industrial

Ivan Pesic și-a încheiat contractul cu Chindia Târgoviște și a semnat cu FC OKMK Olmaliq, echipă care a terminat sezonul trecut pe locul al șaselea în Uzbekistan Super League.

Clubul este finanțat de un uriaș complex industrial din regiunea Tașkent, care cuprinde mine, zone de îmbogățire, uzine metalurgice și mecanice și alte divizii structurale și are aproape 40.000 de angajați, fiind în subordinea Agenției pentru Reforme Strategice de pe lângă Președintele Republicii Uzbekistan.

În lotul "Minerilor" se găsesc stranierii Giorgi Papava (Georgia), Naoaki Senaga (Japonia), Uros Kojic (Serbia), Arihiro Sentoku (Japonia) și Siavash Haghnazari (Iran). Atacantul croat a evoluat în România pentru Dinamo, Voluntari și Chindia, strângând peste 100 de meciuri în Liga 1, Cupa României și Liga 2 și bifând 29 de goluri.

Pesic este cotat la 100.000 de euro

Ivan Pesic (34 de ani) este născut la Sibenik (Cantonul Sibenik-Knin) și a fost junior Oluja Cista Velika, NK Vodice și Hajduk Split.

La nivel de seniori a evoluat pentru Hajduk Split (2011, 2017), Austria Klagenfurt (2012), HNK Sibenik (2012-2013), NK Zadar (2014-2015), RNK Split (2015-2017), FC Dinamo București (2018-2019), Shakhter Karagandy (2019), FC Kaysar (2020), Vorskla Poltava (2020-2021), FC Voluntari (2021), Dinamo Minsk (2022), Caspiy FC (2022), FC Alashkert (2023), NK Rudes (2023-2024), Chindia Târgoviște (2024-2026) și FC OKMK Olmaliq (2026-).

Are selecții pentru naționelele de juniori ale Croației (U15, U16, U17, U18, U19). Poate acoperi posturile de extremă stânga, atacant central și extremă dreapta și este cotat la 100.000 de euro (valora 850.000 de euro, în decembrie 2019).