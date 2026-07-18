Pilotul italian Kimi Antonelli (Mercedes) a reuşit să se impună sâmbătă în calificările Marelui Premiu al Belgiei şi va pleca din pole-position în cursa de duminică.

Kimi Antonelli (Mercedes) a fost cel mai rapid în calificările desfăşurate pe circuitul de la Spa-Francorchamps, devansându-l pe olandezul Max Verstappen (Red Bull) şi pe coechipierul său, britanicul George Russell (Mercedes).

Un alt pilot britanic, Lando Norris (McLaren), cel care a ocupat iniţial locul al treilea, a primit o penalizare de zece locuri pe grilă pentru instalarea unei a patra baterii pe maşina sa.