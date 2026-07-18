"Nu vreau să ajung la închisoare" Decizia anunțată de jucătorul Spaniei înaintea finalei cu Argentina

Atacantul spaniol Borja Iglesias, cunoscut pentru activismul său politic, a acceptat ideea de a da mâna cu preşedintele SUA, Donald Trump, în timpul finalei Cupei Mondiale de fotbal 2026 împotriva Argentinei, de duminică, cu condiţia ca totul "să se termine foarte repede", după cum a declarat pentru o revistă locală, citată de AFP.

Borja Iglesias spune că va da mâna cu Donald Trump, cu condiția ca totul "să se termine foarte repede"

Jucătorul echipei Celta Vigo, în vârstă de 33 de ani şi rezervă în lotul naţionalei, este cunoscut pentru poziţia sa fermă împotriva rasismului şi a homofobiei.

Într-un interviu publicat, vineri, în revista spaniolă de fotbal "Panenka", el a afirmat că va respecta protocolul FIFA, care include prezenţa lui Donald Trump, acesta urmând să înmâneze trofeul echipei câştigătoare.

"Nu vreau să ajung la închisoare (râde)", a spus Iglesias. "Sper să-l salut într-un moment în care suntem cu toíi foarte fericiţi şi ca totul să se termine foarte repede, astfel încât să pot uita de acest lucru".

"Nu cred că este momentul să stârnesc controverse. Oamenii ştiu exact care este poziţia mea. Mi-ar plăcea să fac multe lucruri, dar realitatea este că deşi lumea crede că sunt atotputernic, în fapt nu am suficientă putere pentru a aborda anumite probleme', a continuat el.

În trecut, Iglesias a intrat în conflict, în special, cu preşedintele de atunci al Federaţiei spaniole de fotbal, Luis Rubiales, din cauza sărutului neconsimţit oferit jucătoarei Jenni Hermoso în 2023. De asemenea, el şi-a exprimat susţinerea faţă de protestele pro-palestiniene.