Dica OUT de la FCSB | Prima reactie a lui Andrei Cristea dupa ce Gigi Becali i-a anuntat venirea la FCSB! De ce ar putea PICA transferul

Gigi Becali a declarat inainte de partida cu CFR Cluj ca il aduce inapoi pe Andrei Cristea.

De 2 ori campion cu Steaua, Andrei Cristea este aproape de o revenire la echipa la care a avut cele mai importante momente ale carierei. Cristea le-a dat si o lovitura grea celor de la FCSB - sezonul trecut a marcat golul care a distrus sansele la titlu! Andrei Cristea a dezvaluit ca nu ar refuza o oferta de la FCSB.

”Ma onoreaza atunci cand un club precum FCSB se intereseaza de mine. Eu sunt sub contract cu un club la care ma simt excelent si sunt într-un oras în care lumea ma iubeste. Vom vedea ce ne va rezerva viitorul.



Probabil ca domnul Becali va discuta cu conducerea Politehnicii” a spus Andrei Cristea pentru Digi Sport.

Mai vine?

Anuntul lui Gigi Becali despre venirea lui Cristea venea insa inainte de partida. Esecul cu CFR Cluj a provocat o implozie la echipa, Nicolae Dica fiind dat afara! Astfel, nici transferul lui Andrei Cristea nu mai este la fel de sigur cum anunta Becali.

In primul rand, atacantul are contract cu Poli Iasi pana in 2020 si are promisa si o pozitie in conducerea clubului la finalul carierei. Jucatorul de 34 de ani ar putea sa refuze oferta in conditiile incertitudinii de la FCSB, ramasa fara antrenor. Nu in ultimul rand, viitorul antrenor al echipei ar putea solicita alta varianta. Mihai Teja este favorit iar acesta doreste sa-l aduca alaturi de el pe Fortes.