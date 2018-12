Dica OUT de la FCSB | Momentul care i-a semnat sentinta lui Dica! Becali l-a facut PRAF dupa aceasta decizie: "Am cerut sa intre Rusescu!"

Dica va pleca de la FCSB. Vezi cine e favorit sa-l inlocuiasca

Gigi Becali s-a decis sa-l dea afara pe Nicolae Dica dupa infrangerea cu CFR Cluj din ultimul meci al lui 2018. Becali a plecat inainte de finalul partidei, suparat dupa schimbarile facute de antrenor! Dica a decis sa-l scoata pe Morutan, jucator introdus la pauza, dupa eliminarea lui Roman.

"Eu am spus parerea mea. Esti condus, pui un fundas si il scoti si pe Morutan. Am cerut o schimbare cu mult inainte sa fie rosu. Am cerut sa intre Rusescu. A facut Dica niste calcule si l-a scos pe Morutan.



Putea sa faca ce voia el, numai sa nu-l scoata pe Morutan. Jucam in 10, nu era o problema, asta e, s-a intamplat. Dar nu sa il scoti pe Morutan, sa iti bati joc de copilul ala. Nu avea de ce! A scos doi atacanti si a bagat un atacant. L-a scos si pe Man. Man nu jucase rau. Nu a jucat exceptional, dar nici rau. Sa nu ziceti voi ca fac eu schimbarile.



El va avea o discutie cu mine. Cand a plecat in Italia i-am dat 60.000 sa-si ia casa. Mi-a zis ca o sa-mi dea 140.000. Ti-am dat sansa, ti-am dat bani. El vrea sa ramana ca sa-mi dea banii. Eu o sa-i spun sa plece.



O sa va scriu ceva pe foaie referitor la CFR si sa deschideti foaia la finalul campionatului. Si o sa vedeti de ce pleaca Dica. Echipa asta, CFR, trebuia batuta clar. Noi am dominat clar. E o evaluare pe care eu o fac, o parere a mea, dar nu in legatura cu Dica.



Avem timp sa ne gandim pe cine aducem. Am spus ca nu-l dau afara ca are copii, are nevasta, nu vreau sa-i supar. Dar el nu a inteles un lucru. A vorbit tot timpul de neascultare. Inseamna ca ai o vina" a spus Gigi Becali la Digi Sport.