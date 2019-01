Dica il contrazice pe Mihai Teja! Declaratia fostului antrenor de la FCSB! "Ma strigi mister, dar ma injuri pe la spate"

Nicolae Dica a vorbit despre situatia noului antrenor de la FCSB.

Dica a parasit-o pe FCSB la finalul anului 2018, iar Gigi Becali l-a adus in locul sau pe Mihai Teja. Fostul antrenor de la Gaz Metan Medias are de gand sa se impuna in fata vestiarului vicecampioanei si le-a interzis jucatorilor sa il strige pe nume.

"Dansul ne-a spus ca nu-si doreste sa ii spunem Mihai si ca putem sa-i spunem, la alegere, Mister, Profe, Profesore. A vrut doar sa nu-i spunem pe nume", a declarat Dragos Nedelcu intr-o conferinta de presa.

Nicolae Dica a comentat decizia actualului antrenor de la FCSB, spunand ca o astfel de adresare nu aduce neaparat respectul din partea jucatorilor. Dica a fost criticat de oamenii de fotbal pentru ca le permitea elevilor sai sa il strige cu diminutivul Nick.

"Cand ma uit si vad asemenea comentarii...Eu l-am avut pe Olaroiu si ii spuneam Oli. L-am avut pe Gica si ii spuneam Gica. L-am avut pe Walter Zenga si il strigam Walter. Am avut vreo problema? N-am avut nicio problema. Nu inteleg de ce se comenteaza pe aceasta tema. De cand am venit la Steaua, toti au comentat pe aceasta tema. Eu am dat cateva exemple, dar sunt mult mai multe. Asa prefer eu. Daca ma strigi Mister si pe la spate ma injuri, asta nu inseamna ca ma respecti", a spus Nicolae Dica pentru Telekom Sport.