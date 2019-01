Dica a explicat care e diferenta dintre el si Jose Mourinho, dupa ce ambii au fost dati afara in aceeasi perioada :)

Plecat luna trecuta de la FCSB, Nicolae Dica este favorit sa preia Concordia Chiajna

Nicolae Dica a facut haz de necaz si a explicat, intr-un interviu pentru Telekomsport, care este diferenta dintre el si Jose Mourinho, dupa ce amandoi au fost demisi in aceeasi perioada.

"Diferenta dintre mine si el e ca el a plecat cu vreo 20 si ceva de milioane de euro si eu am plecat cu nimic. Dar nu este asta problema. Speram si eu, si el, sa ajungem cat mai repede la o echipa", a glumit Dica.

Spre deosebire de Mourinho, Dica a fost "sfatuit" de patronul clubului sa isi dea demisia, pentru a nu primi despagubiri. Dica a acceptat situatia si a plecat de bunavoie.

Dica e de parere ca in cazul lui Mourinho, schimbarea de antrenor a fost o decizie inspirata.

"Ajunsesera undeva pe locul 8-9 in clasament, nu reuseau sa castige. Nu aveau nici un joc bun care sa le dea incredere pe viitor. Porti sa si pierzi cand joci bine, cum am facut-o noi cu CFR Cluj. Dar se vedea ca nu o sa reziste, pentru ca au fost puse foarte multe presiuni din toate partile si cei de la Manchester au decis sa il schimbe. Si am vazut ca dupa ce l-au schimbat, au reusit sa castige patru meciuri consecutive in campionat."