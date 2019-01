Gigi Becali regreta ca l-a lasat sa plece! "Cu el ne-am fi calificat mai departe in Europa" Cine este jucatorul care facea minuni la FCSB!

Constantin Budescu a plecat de la FCSB in vara.

Budescu a plecat de la FCSB vara trecuta si acum face senzatie la Al Shabab, formatia antrenata de Marius Sumudica. Privind evolutiile sale, Gigi Becali regreta ca l-a lasat sa plece. Constantin Budescu ii are la picioarele sale pe fanii formatiei din Arabia saudita, iar patronul FCSB se gandeste ce performante ar fi reusit daca il pastra in lot.

"L-am dat pe Budescu si nu ca imi pare rau, dar am o nostalgie. Ma gandesc si imi imaginez ce ar fi fost cu Budescu in cupele europene. Cred ca ne-am fi calificat. Ce-ar fi fost cu Budescu in campionat? Ar fi fost mult mai bine", a spus Gigi Becali pentru Digi Sport.

Finantatorul vicecampioanei a recunoscut ca sansele ca Budescu sa revina la FCSB sunt destul de mici, insa el sustine ca mijlocasul se gandeste la echipa ros-albastra. Becali a povestit si o situatie amuzanta cu sotia fotbalistului.

"Vorbesc cu el, sa stiti. Este greu de luat, dar ne putem trezi cu el. Mi-a spus Dani Coman ca el tot vorbeste de Steaua. La un moment dat i-a spus nevasta lui Budescu lui Dani Coman: <<Lasa-l ma, nu-i mai zice de Steaua! Asta tine mai mult la Gigi Becali decat la mine! Nu-i mai zice de Steaua, ca odata spune ca nu mai vrea acolo si vrea sa joace pentru Gigi Becali>>. Eu m-am purtat frumos cu el, e un baiat extraordinar. M-am inteles foarte bine cu el, faceam glume cu el cand mergeam la echipa. E un baiat de calitate, chiar daca mai are anumite mofturi", a povestit patronul vicecampioanei.