Ilie Dumitrescu ii spune "fosta Steaua", Duckadam i-a gasit un alt nume! Cum a "poreclit-o" pe FCSB legenda de la Sevilla

Helmuth Duckadam e convins ca impacarea dintre FCSB si CSA Steaua este aproape.

Duckadam e sigur ca FCSB isi va recupera in scurt timp numele, in urma unei impacari cu CSA Steaua.

Daca Ilie Dumitrescu ii spune "fosta Steaua" FCSB-ului, Duckadam i-a gasit o alta porecla - "viitoarea Steaua".

"Lucrurile vor reveni pe un fagas normal si singura echipa care va putea juca pe noul stadion din Ghencea va fi FCSB, viitoarea Steaua. Ii spun asa pentru ca eu cred ca o sa revina in curand la denumirea initiala, Steaua", a spus Duckadam intr-un interviu pentru Telekomsport.

Numele lui Duckadam, invocat de Donald Tusk



Presedintele Consiliului European, Donald Tusk, a invocat numele lui Helmuth Duckadam intr-un discurs impresionant sustinut in seara in care Romania a luat presidentia Uniunii Europene.

"As vrea sa fac un apel la romani sa apere, vreau sa apere in Romania fundamentele civilizatiei noastre politice, libertatea, integritatea, respectarea adevarului in viata publica, statul de drept si Constitutia, sa le apere cu aceeasi hotarare cu care Helmuth Duckadam a aparat acele patru penalty-uri la Sevilla, in finala Cupei Campionilor. Atunci si mie mi s-a parut imposibil, dar el a reusit. Si voi veti reusi!"