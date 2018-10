"Dica e executantul secund!" FCSB, atacata frontal: "Nu ii dau niciun sfat lui Gigi, nu asculta!"

FCSB a pierdut meciul cu Concordia Chiajna, scor 0-1. A fost al doilea esec al sezonului pentru echipa lui Dica dupa infrangerea din prima etapa cu Astra.

FCSB si-a creat cu greu trei ocazii de gol in meciul de la Voluntari, insa Dumitru Dragomir nu da vina pe Dica. Fostul presedinte al LPF este de parere ca antrenorul nu are niciun cuvant de spus in fata patronului.

Dragomir crede ca totul este decis de Gigi Becali la FCSB in ciuda faptului ca a incercat sa-i explice ca greseste in modul in care abordeaza situatia si in modul in care se comporta fata de antrenori.

"Nu vorbiti de antrenorul Dica. Antrenorul principal e altcineva. Dica este executantul secund. Nu are nicio influenta asupra jocului. Aia e jucaria lui Becali, face ce vrea cu ea. Poate nu e bine, pentru ca nu mai vin oamenii la stadion. Nu ati vazut aseara, la Voluntari, au fost 400 de spectatori. Pai Steaua cand evolueaza cu mai putin de 10.000 de oameni in tribune, ceva e in neregula. Dar nu ai ce face, cine plateste dicteaza muzica. Echipa e jucaria lui Gigi, el face ce vrea. Nu ii dau eu niciun sfat, ca nu asculta de nimeni. Dica sa fie baiat destept si sa continue, sa ii ia banii. Nu are vreun contract beton, asa cum a avut Edi Iordanescu la CFR", a declarat Dragomir pentru GazetaSporturilor.