"Sunt vinovat" Planic a explicat ce s-a intamplat la golul marcat de Chiajna! Jucatorii FCSB cer revenirea pe National Arena

FCSB - CHIAJNA 0-1 | FCSB a pierdut primul meci pe teren propriu dupa 2 ani.

FCSB nu se simte bine la Voluntari. Echipa lui Dica a pierdut cu Chiajna, scor 0-1, gol marcat de Batin in urma unei mari erori a lui Bogdan Planic.

Sarbul spune ca echipa nu a fost concentrata suficient si transmite conducerii ca e mai bine pe National Arena.

"Sunt vinovat, toata echipa este vinovata. Toti suntem responsabili si atunci cand pierdem si atunci cand castigam.

Am avut posesie, am dominat, am facut o singura greseala si am pierdut meciul. Cred ca nu am fost concentrati la finalizare. Nu ne-am concentrat in ultimii 30 de metri si ne-a costat mult acest lucru.

Nu suntem obisnuiti sa jucam aici la Voluntari. Jucam mult mai bine pe Arena Nationala si sper sa revenim acolo, cat mai repede” a incheiat Bogdan Planic.

Gigi Becali a dezvaluit aseara ca Planic e afectat de ratarea nationalei.

"A recunoscut si el ca joaca prost in ultima vreme. L-au urmarit de la nationala si era suparat ca nu a convins" a tunat seful ros-albastrilor.