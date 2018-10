FCSB - Chiajna | INCREDIBIL! Esecul FCSB ii poate trimite pe rivalii de la Dinamo la retrogradare! Cum arata clasamentul

Instaleaza gratuit aplicatia Sport.ro pentru Android si iPhone: stiri de ultima ora si toate sporturile LIVE! Lituania - Romania, 11 octombrie, 21:45. Romania - Serbia, 14 octombrie, 16:00 - LIVE LA PROTV! Nationala de tineret, spre EURO: Romania - Tara Galilor, 12 octombrie, 19:00 la PROX!

FCSB a pierdut primul meci pe teren propriu dupa aproape doi ani, iar esecul celor de la FCSB ii afecteaza serios pe rivalii de la Dinamo.

Victoria Concordiei i-a dus pe elevii lui Dorinel Munteanu pe locul 10 in clasament. Dinamo a cazut pe pozitia a 11-a, dar deocamdata dinamovistii nu au jucat in aceasta etapa.

Echipa lui Niculescu va juca luni seara impotriva celor de la FC Botosani, insa in cazul in care va pierde, Dinamo va pica pe locul 12, pozitie ce duce in barajul pentru salvarea de la retrogradare.