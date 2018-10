Momentul asteptat atat de FCSB cat si de nationala! Cum arata in sfarsit gazonul de pe National Arena. FOTO

Gazonul de pe National Arena le-a pus mari probleme celor de la FCSB in preliminariile Europa League.

In luna august, gazonul de pe cel mai mare stadion din tara arata catastrofal. FCSB s-a mutat la Voluntari, iar suprafata de joc a intrat in reparatii. Se pare ca organizatorii au reusit in sfarsit sa repare suprafata de joc, iar aceasta va fi impecabila la partida cu Serbia de duminica, ora 16:00, in direct la PROTV.

Si FCSB astepta acest moment. Echipa lui Dica va reveni pe cel mai mare stadion din tara, dupa ce a avut rezultate slabe in partidele de la Voluntari.



"Am inteles ca e un gazon extraordinar pe National Arena. Chiar si acum e bun. A fost MM, a vazut, a zis ca terenul este extraordinar. Spun asta fara nicio ironie. O sa jucam acolo, gata. E foarte bine, va dati seama", a spus Becali la PRO X.

FOTO Telekom Sport