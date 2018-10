TIGRUL Ivan a dat raspunsul final dupa anuntul lui Becali!!! A facut senzatie cu ghetele de la Viena. :) Ce spune de transferul la FCSB

Andrei Ivan e concentrat 100% pe misiunea pe care o are la tineret. Vrea o calificare istorica alaturi de nationala U21 a lui Radoi.

Atacantul nu se gandeste sa vina la Steaua, asa cum vrea Becali. Isi propune sa continue la Rapid Viena.

"Nu vreau sa zic nimic de Steaua, nu am legatura cu acest club. Am contract cu Rapid Viena! Mi se pare nivelul mai ridicat in Austria decat in Romania, va spun sincer. Nu vreau sa ma intorc prea curand in Romania. Antrenorul are incredere in mine, echipa la fel, sefii la fel. Speram sa terminam pe podium anul asta", a spus Ivan.

Fotbalistul a facut senzatie pe aeroport cu look-ul sau. A venit incaltat cu adidasi cu tinte si cu un cap de tigru printat pe hanorac.