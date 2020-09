Prima reactie a lui Nicolae Dica dupa ce Dan Petrescu i-a criticat pe tricolori ca s-au bucurat in vestiar: "Nu am facut nunta dupa victorie!"

Romania a reusit sa castige cu 3-2 in fata Austriei, intr-un meci din Nations League.

Dupa primele doua meciuri cu Mirel Radoi pe banca tehnica a nationalei, 1-1 cu Irlanda de Nord si 3-2 cu Austria, Dan Petrescu a laudat evolutia tricolorilor, dar nu a inteles bucuria exagerata a echipei. El a declarat ca meciurile din Nations League sunt meciuri amicale.

Dupa aceasta declaratia, secundul lui Radoi, Nicolae Dica, a reactionat si a spus ca jucatorii au nevoie de astfel de momente. El sustine ca nu a fost nimic exagerat si ca jucatorii nationalei sunt cu picioarele pe pamant dupa ce au reusit sa bata Austria.

"Dorim sa facem la nationala o familie, sa-i unim pe jucatori si toata aceasta treaba a pornit si de la noi, sa incercam sa-i facem pe baieti sa se mai bucure si ei. Nu am facut nunta dupa aceasta victorie. A fost doar aici aceasta bucurie, a durat cateva minute. Ii spun domnului Petrescu sa fie sigur ca avem picioarele pe pamant, am analizat foarte bine jocul, stim unde am gresit si cu siguranta ne dorim ca in urmatoarele doua meciuri sa aratam si mai bine decat in aceste doua jocuri", a declarat Nicolae Dica pentru TelekomSport.