E stelist de mic si a fost propus la FCSB: "In seara meciului cu Napoli m-am hotarat sa ma fac fotbalist!"

Alex Pascanu, fundasul din nationala U21 a Romaniei, e de 10 ani in Leicester, dar primul contact cu fotbalul l-a avut in Romania.

Recunoaste ca tinea cu Steaua cand era mic, iar cand se juca cu prietenii voia sa fie ca Radoi, Victoras Iacob sau Dica.

"Ieseam la joaca si ne alegeam cate un jucator car voiam sa fim."

"Era generatia aceea foarte buna a lui Dica, Victoras Iacob, Mirel Radoi... Ne alegeam pe rand cate un jucator."

"Nu se poate, nu se poate, nu se poate!"

Sunt strigatele de furie ale comentatorilor PRO TV pe care Pascanu le aude si acum. In 2010, Steaua a condus-o cu 3-0 pe Napoli, dar a fost egalata in al 8-lea minut de prelungiri, prin golul lui Cavani.

Pascanu spune ca aceea a fost seara in care a stiut ca vrea sa se faca fotbalist.

"Tin minte si acum meciul ala cu Napoli, cand Steaua a avut 3-0. Mi-am zis in seara aia ca, gata, trebuie sa ma fac fotbalist, sa ma razbun pe arbitrul ala care a prelungit atat de mult meciul. Aveam vreo 10, 11 ani."





A fost propus la FCSB

In urma cu o luna, Gigi Becali a dezvaluit la Ora exacta in sport (PRO X) ca Alex Pascanu i-a fost propus la FCSB. In cautarea unui fundas central, Becali a luat in calcul posibilitatea de a-l transfera pe Pascanu.

"Da, stiu de el. A venit cineva zilele trecute si mi-a zis de Pascanu. Nu stiu, o sa ma consult, sa vedem..."

Discutiile s-au oprit atunci. Becali nu a inaintat o oferta oficiala pentru a-l transfera pe Pascanu la FCSB.