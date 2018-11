Dica a anuntat doua reveniri in defensiva pentru derbyul cu Dinamo: "El e acum la 50-60%". Fotbalistul care nu are "nicio sansa" sa joace duminica

Nicolae Dica, antrenorul FCSB-ului, spune ca doi fundasi vor reveni in lot la meciul cu Dinamo. Unul ar putea fi titular, in timp ce al doilea ar putea lua loc pe banca.

Sarbul Bogdan Planic si fundasul stanga Alexandru Stan au revenit la antrenamentele FCSB-ului dupa accidentarile suferite. Nicolae Dica spune ca fundasul central e "50-60% apt", dar lasa de inteles ca ar putea juca duminica seara, in derby-ul de pe National Arena. Pe de alta parte, Stan ar putea fi doar rezerva: "Trebuie sa simta, nu pot sa il fortez".



Dica anunta ca Balasa nu are nicio sansa sa joace in derby.

"Cam 50-60% este apt (n.r Planic). Planic, de exemplu, ar avea doua saptamani de cand nu a jucat. Nu s-ar pune problema de forma. La Stan ar fi o perioada mai lunga. El trebuie sa simta, eu nu pot sa-l fortez. Mai bine bag altul care e 100%.



Balasa nicio sansa. Planic si Stan. Am jucat ultimele meciuri cu Roman in stanga, dar chiar daca a fost o pozitie noua pentru el, a facut-o foarte bine", a spus Dica la Telekom.