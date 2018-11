Abia acum s-a aflat: Real Madrid a vrut un alt atacant inainte sa-l aduca pe Mariano! "A existat interes din partea lui Real Madrid"

Real Madrid a incercat sa-l transfere pe internationalul spaniol Iago Aspas.

Mariano nu a fost prima optiune pentru Real Madrid. Perez a incercat sa-l aduca pe Santiago Bernabeu chiar pe fostul fotbalist de la Liverpool, Iago Aspas.

Intr-un interviu pentru El Mundo Deportivo, fotbalistul de la Celta a recunoscut ca a existat interes din partea formaitei care a castigat de 3 ori la rand trofeul Champions League.

"Cu mine n-au vorbit cei de la Madrid, dar stiu ca a fost interes din partea lor. Cluburile au discutat. Pana la urma l-au adus pe Mariano. Tot timpul spun ca in fotbal nu sti ce se poate intampla, dar mai am 4 ani de contract cu Celta si sunt foarte fericit aici", a declarat Aspas.

Celta Vigo urmeaza sa joace in campionat chiar cu Real Madrid. Aspas este de parere ca in ciuda formei mai putin favorabile a formatiei lui Solari, intr-un meci cu Real lucrurile sunt tot timpul imprevizibile.

Iago Aspas are 31 de ani si este crescut de Celta Vigo. A evoluat pana acum doar pentru 3 echipe: Celta, Liverpool si Sevilla.

Aspas are 16 selectii pentru nationala. A inscris de 6 ori si are 5 pase decisive in 559 de minute bifate in tricoul primei reprezentative.