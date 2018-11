Poate ajunge la inchisoare dupa transferul lui Mbappe! Patronul lui AS Monaco, acuzat ca a incasat 124 de milioane din suma platita de PSG

Dosarul transferului lui Mbappe la PSG poate ajunge pe masa procurorilor.

Dmitry Rybolovlev, patronul lui AS Monaco, este acuzat ca ar fi incasat 124 de milioane de euro din suma de 180 de milioane a transferului tanarului jucator la PSG.

Potrivit Mediapart, patronul rus al lui AS Monaco ar fi sustras din conturile clubului suma de 124 de milioane de euro dupa ce PSG a virat banii pentru transferul lui Mbappe in vara anului trecut.

AS Monaco catologheaza drept "afirmatii defaimatoare" informatiile prezentate de Mediapart si precizeaza printr-un scurt comunicat de presa ca "Dmitry Rybolovlev nu a retras niciun euro din casieria clubului dupa transferul lui Kylian Mbappe".



Dimitri Rybolovlev, patronul rus al lui AS Monaco, a fost retinut ieri de politia franceza si plasat in arest. El este acuzat de acte de coruptie, trafic de influenta si complicitate la aceste infractiuni.

Dosarul este disjuns dintr-un alt caz in care a fost implicat rusul. El a fost anchetat intr-un dosar de escrocherie cu obiecte de arta si ar fi cerut ajutorul ministrului justitiei din Principatul Monaco.