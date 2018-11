Transferul pentru care Ronaldo insista la Juventus: "Doar asa putem castiga Champions League!" Jucatorul vrea sa plece de la Real

Juventus ar mai putea aduce in iarna un jucator de la Real Madrid.

Dupa ce in vara l-au transferat pe Cristiano Ronaldo, italienii il pot aduce in urmatoarea perioada de transferuri pe Keylor Navas. Portarul din Costa Rica in varsta de 31 de ani a devenit varianta a doua dupa venirea lui Courtois si isi doreste sa plece, noteaza Calciomercato.

Presa spaniola a scris ca Ronaldo ar fi discutat deja cu sefii lui Juventus pentru aducerea lui Navas. Cristiano si-a sustinut cauza in fata conducerii clubului italian spunand ca Navas reprezinta garantia pentru castigarea UEFA Champions League.

Juventus l-a mai vrut pe Navas si in vara, dar la acel moment goalkeeper-ul a ales sa continue la Real. Navas este portarul alaturi de care Real Madrid a castigat cele trei trofee consecutive in UEFA Champions League.