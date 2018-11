Pana la 22 de ani a lucrat ca electrician, aseara i-a dat doua goluri celui mai scump portar din lume! Povestea fabuloasa a atacantului care a rapus-o pe Liverpool

Milan Pavkov, atacantul de 24 de ani al Stelei Rosii Belgrad, este eroul Serbiei. El a marcat doua goluri in victoria contra lui Liverpool, scor 2-0.

Milan Pavkov a costat 300.000 de euro, plata facuta de Steaua Rosie in doua transe. Aseara, el i-a dat doua goluri celui mai scump portar din istoria fotbalului, pentru care Liverpool a platit peste 60 de milioane de euro.

Pavkov, in varsta de 24 de ani, a devenit eroul sarbilor dupa dubla care i-a adus Stelei Rosii prima victorie in Champions League dupa decenii de asteptare.

Presa internationala relateaza acum povestea lui Milan Pavkov, fotbalist care are o poveste cu adevarat impresionanta.

Pavkov a fost, pana la 22 de ani, fotbalist semi-profesionist. In timp ce juca la Radnicki Nis, el avea si un job part timp de electrician. De asemenea, il ajuta pe tatal sau, care are un mic magazin alimentar.

In ianuarie 2017, dupa un sezon in care a marcat 5 goluri pentru Radnicki Nis, Steaua Rosie a decis sa isi incerce norocul cu el si l-a achizitionat pentru 300.000 euro, bani platibili din doua transe.

Pavkov nu a reusit sa impresioneze in returul de campionat, asa ca a fost imprumutat din nou la Radnicki, unde a explodat. El a marcat de 23 de ori in 33 de partide si i-a convins pe sefii echipei din capitala Serbiei sa-l recheme.

Aseara, Pavkov a reusit sa isi castige definitiv locul in echipa si in inimile suporterilor, dupa ce a marcat o dubla in poarta lui Liverpool.

"In timpul liber, cand nu repara panouri electrice, joaca fotbal si inscrie doua goluri cu Liverpool, echipa al carui portar a costat peste 60 de milioane de euro", glumesc acum englezii.