"Are ura de nedescris pentru noi. Pe cine sa bat?!" Grozavu a SPUS TOT despre SCANDALUL MONSTRU de la pauza! Motivul pentru care a fost ELIMINAT si ce i-a spus Cretu

Sepsi Sf. Gheorghe a remizat in deplasarea cu FCSB, 1-1.

Sepsi incheie anul pe locul 4 in clasament dupa un sezon in care a suferit doar doua infrangeri! Meciul de la Mogosoaia a fost unul intens, din care nu au lipsit incidentele. Antrenorul oaspetilor a fost eliminat la pauza de arbitrul Fesnic, dupa un scandal in care a fost implicat Valentin Cretu.

Leo Grozavu a vorbit la finalul partidei, plangandu-se de arbitrajul lui Horatiu Fesnic. De asemenea, antrenorul lui Sepsi a povestit cum a ajuns sa ia cartonasul rosu dupa conflictul cu Cretu si a dezvaluit ca fundasul FCSB-ului ar fi fost pornit pe echipa sa inca de la finala Cupei Romaniei.

"Suficient de multa energie, ca la fiecare joc. Imi doresc foarte mult, asa ma manifest eu. Mai am si voce, daca e cazul, mai gasim resurse. Eu cred ca am anihilat Steaua, era un meci in care am vrut sa vad ce putem noi si ce poate adversarul.

Au dat un gol din lovitura libera, executie buna a lui Coman, stiam foarte bine ca Iulian Cristea e un jucator bun la cap. Ma nemultumeste ca nu avem cum sa ajungem in Romania sa avem fotbal de calitate cu echipe protejate, cu arbitraje de maniera asta. La orice cadere sau tipat al celor de la FCSB, era fault.

Avem un penalty clar, anul trecut nu eram la echipa, dar impotriva celor de la Sf. Gheorghe s-a dat un penalty mai mult decat hilar. E o dezamagire cum a arbitrat astazi. E a treia oara cand ma elimina.

Mi-a dat al doilea galben la pauza pentru ca Cretu a avut niste cuvinte nepotrivite in timpul jocului, eu la pauza i-am spus niste lucururi, dupa aia imi spune ca mi-a dat pentru cuvinte, stiu eu...Vrea sa ma potoleasca, sa nu isi faca el probleme. Nu am avut probleme cu arbitrajul pana acum, am fost total dezavantajati. Daca aceeasi faza era in careul nostru, sigur acorda penalty.

Cu mine in mod special, nu avea nimic de impartit cu mine Cretu. Dar si la meciul din Cupa a ramas cu o ura de nedescris impotriva noastra. Mi-a fost jucator, eu am considerat ca trebuie sa se comporte altfel. Mai ales cand era la Medias, a venit si mi s-a plans ca el nu mai vrea sa stea si vrea sa plece. L-am ajutat sa plece, a zis ca el vrea sa se lase de fotbal, a plecat in Germania, putea sa vina si sa spuna ca are o echipa si vrea sa mearga. Eu nu il tineam cu forta, iar pentru asta vine si injura, problema lui", a declarat Leo Grozavu.

Intrebat de iesirea nervoasa a lui Toni Petrea la adresa sa, care i-a spus la pauza: "Du-te si bate-i pe ai tai, lasa-i pe ai mei!", Grozavu a raspuns transant: "Pe cine sa bat? Eu? Astea sunt ironii! Nu am eu treaba, nu intru in dispute cu adversarii, cu banca adversa, nici cu jucatorii din teren. Nu am nicio treaba. Cat timp ei se adreseaza, si Popescu s-a adresat in prima repriza, i-am zis ca e jucator, i s-a transmis de la banca lor sa isi vada de joc. Nu am avut nicio problema cu Popescu. Cretu am spus, a ramas de la finala Cupei cu acelasi comportament".