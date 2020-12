Cretu, aproape sa izbucneasca in lacrimi dupa conflictul cu Grozavu: "A fost mai rau decat injuratura, nu mai vorbesc!"

Leo Grozavu l-ar fi bruscat pe Valentin Cretu in urma unui conflict verbal. Fundasul de la FCSB, aproape cu ochii in lacrimi, a confirmat altercatia, fara a oferi insa prea multe detalii.

"Din pacate, nu aduc bine fotbalului romanesc asemenea personaje. Nu mai vreau sa vorbesc... Mai grav decat injuratura a fost ce-a facut el...", a spus Cretu la Digisport.

Eliminat de Horatiu Fesnic, Grozavu n-a venit la flash-interviurile de dupa joc. Secundul sau, Robert Ilyes, a dat vina pe Cretu pentru scandal: "Leo a intervenit si a spus ca nu e frumos sa faca jucatorii asa. Nu pot sa reproduc ce cuvinte a zis fotbalistul spre banca."

Cretu a vorbit apoi despre lupta la titlu: "Speram s-o tinem tot asa cu rezultatele. Fotbalul iti da cand tu ii dai, o sa venim mult mai puternici in retur. Ne doream sa castigam azi. Nu s-a intamplat, asta e. Sper sa revenim din vacanta mult mai motivati, mai relaxati si sa ajungem acolo sus. Terenul e foarte ingust, adversarul a fost foarte agresiv. Daca nu te misti, cu echipe agresive e greu sa joci. Am fost depasit de Florin Stefan la faza golului, dar suntem 11 pe teren, trebuia sa inchida mijlocasul defensiv. Din pacate, primim goluri foarte usor. Speram sa nu suferim la final de campionat asa de tare. Arbitrul a lasat jocul prea dur. Fofana a facut vreo 4 faulturi si nu a luat galben, mie mi-a dat."