Sepsi continua campania transferurilor din aceasta vara! Un atacant suedez s-a alaturat lotului condus de Leo Grozavu: cu cine au semnat covasnenii

Sepsi a oficializat cel de-al 7-lea transfer.

Suedezul Admir Bajrovic (25 de ani) este ultimul transfer oficial al covasnenilor. Atacantul care va evoluat sub comanda lui Leo Grozavu a jucat ultima data in Grecia, la Panetolikos, unde a marcat 3 goluri in 18 meciuri in sezonul precedent. Bajrovic a mai evoluat la formatiile: Gefle, Osters IF si Ljungskile, Follo FK (Norvegia) si NEC Nijmegen (Olanda).

Sepsi OSK a mai transferat in aceasta vara 6 fotbalisti: Bogdan Mitrea, Bryan Nouvier, Adnan Aganovic, Jesus Fernandez, Panagiotis Deligiannidis si Boubacar Fofana.

Sepsi o va infrunta in prima etapa din acest weekend pe Universitatea Craiova, pe teren propriu.