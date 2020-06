Dezvaluire incredibila in Liga 1! L-au transferat GRATIS, acum au oferta de peste 1 milion de euro desi a jucat doar doua luni la ei! Patronul nici nu vrea sa auda

Au dat lovitura cu transferul asta!

Botosani l-a adus gratis pe croatul Dugandzic in ianuarie. Nu i-a platit nimic lui Osjek! Atacantul a avut un impact instanta la echipa din Moldova: a marcat deja de 6 ori in 5 partide jucate. Botosaniul a primit o oferta de peste un milion de euro pentru Dugandzic, dar Iftime nici nu vrea sa negocieze. Intentioneaza sa-l pastreze pentru meciurile din Europa si abia apoi sa-l vanda.



"Dupa doua luni la noi, Dugandzic a primit o oferta de peste un milion de euro, e ceva! Eu i-am zis patronului sa-l dam, ma descurc, gasim jucatori. Mi-au plecat altii si in timpul campionatului, i-am zis patronului sa-l lase si pe Dugandzic sa se duca. Se gaseau variante de inlocuire. Domnul Iftime a zis ca nu vrea sub nicio forma, are incredere mare in acest jucator. Il dam in vara, crea sa-i dam drumul abia dupa ce iesim din cupele europene, daca ne vom califica. Duga este un baiat incredibil. M-a sunat impresarul lui, i-am povestit ce s-a intamplat cu patronul si nu s-a suparat nimeni", a dezvaluit Marius Croitoru, antrenorul Botosaniului, la Digisport.

Dugandzic, 26 de ani, a prins numai un meci ca titular la Osjek, inainte sa se desparta de clubul croat, in decembrie 2019. Dugandzic e fost international croat de juniori.