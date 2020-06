Fotbalistul imprumutat de FCSB care a avut probleme cu oile in cantonament :) "Mi-a zis ciobanul sa nu mai tip la ele"

Toate echipele din Liga 1 au avut parte de un cantonament strict, cu reguli de izolare si distantare sociala.

Claudiu Belu, jucatorul imprumutat de FCSB la FC Voluntari, a povestit o intamplare din cantonamentul echipei. Fiind izolat in cantonament alaturi de colegii sai de la Voluntari, Belu se mai distra pe seama unor oi din apropierea terenului unde se pregatea.

"Erau niste oi acolo si mai tipam si eu la ele. Mi-a zis ciobanul sa nu mai tip la ele ca devin melancolice si au copii acasa.", a povestit Claudiu Belu pentru Telekom Sport.

Fundasul a ramas marcat de situatia prin care a trecut si de faptul ca a trebuit sa stea izolat pentru a se antrena. "Am vazut un om cu o turma de oi si chiar ma gandeam ca acel om e fericit, are libertate si eu stau inchis aici si privesc pe geam cum se plimba. Are placerea de atrai viata si noi suntem inchisi in cantonament.", a mai spus Belu.

FCSB a jucat primul amical al perioadei de pregatire chiar impotriva lui FC Voluntari. Echipa antrenata de Bogdan Andone a pierdut cu 2-0.

Claudiu Belu este imprumutat de FCSB la Voluntari din luna ianuarie a acestui an. A semnat cu ros albastrii vara trecuta, cand a venit de la Astra Giurgiu. Si-a facut junioratul la Poli Timisoara si a mai jucat la Chiajna si ASA Targu Mures.