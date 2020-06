Antrenorul FCSB a luat o TEAPA imensa cand a vrut sa isi ia un telefon din piata! "Am dat 300 de dolari pe el!" Ce s-a intamplat cu Bogdan Vintila

Bogdan Vintila antreneaza in prezent la FCSB, dar a trecut printr-un moment incredibil.

Constantin Schumacher a povestit o intamplare savuroasa de pe vremea cand evolua la FC Arges. Impreuna cu colegul sau de atunci, Bogdan Vintila, s-a dus intr-o piata la Napoli, acolo unde echipa era in cantonament.

Cei doi au vrut sa isi achizitioneze telefoane, o raritate la acea vreme. "Atunci aparusera acele telefoane Nokia de aluminiu. Costau cam 1000 de dolari. Am avut liber dupa un meci si am mers in piata la Napoli sa ne luam telefoane. Eram eu, Vintila si Cornel Cristescu. In piata se vindeau telefoane la negru, se vindeau cu 300 de dolari. Cineva dintr-un magazin ne facea semn sa nu luam telefoane de la acei oameni.

Dar noi am luat telefoanele. Am luat pungile in care erau si, cand sa deschidem pungile, ce sa vedeti? Era cate o cutie de sprite in fiecare punga. Si la mine, si la Bogdan Vintila, si la Cornel Cristescu. Am dat 300 de dolari pe telefon, aceia erau toti banii mei, nu eram foarte avuti pe vremea aia.", a spus Schumacher pentru Gazeta.

Nicolae Dobrin era antrenorul echipei la acea vreme si nu a scapat nici el de teapa celor din piata. "Mergem in autocar si vine Gicu Dobrin la mine. <Moldovene, vino langa mine in fata sa vedem ce ai facut.>

Radeam toti, ii povesteam ce s-a intamplat, iar el zice: <Ba moldovene, esti prost ba. Ti-am spus ca daca nu stai langa mine nu faci nimic? Si eu mi-am luat telefon.> Cand deschide Dobrin cutia,ce sa vezi? Tot o cutie de sprite.", a mai spus Schumacher.