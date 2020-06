VIDEO | COSMARUL FCSB-ului s-a apucat de agricultura si de cosit iarba! Ce s-a intamplat cu atacantul de Champions League

Atacantul care a provocat nopti nedormite printre fanii FCSB a avut o aparitie incredibila pe retelele de socializare.

Imagini incredibile au aparut pe profilul de Instagram al lui Edinson Cavani, actualul atacant al lui Paris Saint Germain. Acesta a postat un video cu el in care coseste cu o coasa manuala, pe un camp agricol. El face tot felul de activitati de cand este in izolare, dupa ce campionatul Frantei nu s-a mai reluat.

Atacantul a produs adevarate cosmaruri la FCSB. In 2010, pe cand juca la Napoli, a jucat in Ghencea in grupele Europa League. Dupa ce ros albastrii aveau 3-0 in minutul 15, Napoli a revenit si Cavani a adus egalarea in minutul 90+8, acest moment provocand dezamagire totala in Ghencea.

Cavani este jucatorul lui PSG, dar se pare ca o va parasi pe campioana Frantei din vara. Inter Milano vrea sa il aduca inapoi in Serie A, dar si Atletico Madrid a intrat pe fir pentru serviciile atacantului.

Imagini din Steaua - Napoli 3-3: