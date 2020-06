Adevarul despre plecarea lui Harlem Gnohere de la FCSB. "Ba e gras, ba nu a venit la pregatire o luna de zile"

Mihai Stoichita considera ca plecarea atacantului francez de la echipa nu este intamplatoare.

Directorul tehnic al FRF sustine ca Gnohere dauna echipei prin stilul sau de joc. Ieri seara a fost oficializata plecarea lui de la FCSB. Cel mai bun marcator al echipei patronate de Gigi Becali a plecat liber, chiar daca mai avea un an de contract.

Mihai Stoichita sustine ca pe el nu il surprinde plecarea francezului. Acesta a spus ca Harlem este un fotbalist inzestrat, dar stilul sau a creeat multe probleme la echipa.

"Un fotbalist cu calitati, dar extrem de capricios. Mie mi-a placut foarte mult, dar cu foarte multe probleme existentiale in cadrul echipei FCSB. Intotdeauna existau fel si fel de semne de intrebare cum ca ba e gras, ba nu a venit la pregatire o luna de zile. Lucrurile astea deranjeaza si nu fac parte din regularitatea de zi cu zi a unei activitati normale in cadrul unui club din Romania", a declarat Mihai Stoichita pentru TelekomSport.

Francezul a fost transferat in 2017 de la Dinamo Bucuresti. In cei 3 ani petrecuti la echipa, el a reusit sa stranga 115 partide in tricoul lui FCSB. Gnohere a inscris 51 de goluri si a fost cel mai bun marcator al ros-albastrilor din ultimii doi ani.