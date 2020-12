Becali le creste cotele dupa ce aude asta! :) Man, Morutan si Coman, comparati cu LEGENDELE Stelei: "Au umilit Craiova pe Oblemenco, nu se supara nimeni daca ar fi castigat cu 8-0!"

Rodion Camataru (62 ani) a vorbit despre starurile FCSB-ului si meciul bun facut cu Craiova pe Oblemenco.

Fostul atacant al Universitatii Craiova a mers la meciul cu FCSB de pe Oblemenco, acolo unde ros-albastrii s-au impus cu 2-0. Fostul mare internatinal a vorbit despre meciul facut de olteni, dar si despre prestatiile incredibile ale jucatorilor lui Toni Petrea.

Camataru i-a laudat pe Dennis Man, Florinel Coman, Olimpiu Morutan sau Darius Olaru, comparandu-i cu legendele Stelei.

"Aceasta echipa imi aduce aminte de Steaua lui Iordanescu, Lita Dumitru, Marcel Raducanu, Nastase si Ion Ion.

Morutan, Olaru, Coman, Man si chiar Tanase joaca acum asa cum jucau cei amintiti de mine la Steaua. Au un joc de pase foarte bun in regim de viteza, iar aproape toti jucatorii lor au calitate. Acolo este si un conducator de talia lui Mihai Stoica, iar tinerii in mod sigur il vad pe Meme ca pe un tata. Conteaza sa ai langa tine un conducator cu atata experienta. Cred ca titlul se poate juca in trei doar daca Craiova se intareste. Daca nu, atunci lupta la titlu se va da doar intre CFR Cluj si FCSB.

In aceste sezon FCSB este parca o alta echipa, iar daca au avut liniste la echipa au inceput sa se vada si rezultatele. Trebuie sa fim sinceri si sa recunoastem ca FCSB a umilit Craiova pe Oblemenco, iar daca ei castigau cu 7 sau 8-0 nu se supara nimeni", a spus Camataru pentru ProSport.

"Doi jucatori extrem de buni!"

Fostul atacant al Craiovei a tinut sa ii laude pe Morutan si Olaru pentru evolutia incredibila si prestatiile solide din acest sezon.

"Morutan a crescut foarte mult in joc. La fel s-a intamplat si cu Olaru. Gigi Becali a pus mana pe doi jucatori extrem de buni.

Am vazut ca se impun si la U21, iar ei sunt doi jucatori de mare perspectiva. FCSB a mers pe mana tinerilor, iar acest lucru a facut ca jocul acestei echipe sa creasca nesperat de bine in ultimul timp", a adaugat fostul international.