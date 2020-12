"Pastrez golurile pentru playoff!" Morutan, omul meciului cu UTA! Ce a spus dupa victoria ros-albastrilor

Olimpiu Morutan (21 ani) este unul dintre cei mai buni jucatori ai FCSB-ului in acest sezon.

Mijlocasul ofensiv al ros-albastrilor a fost desemnat omul meciului cu UTA Arad, in ciuda faptului ca nu a inscris, prestatia sa a fost extrem de buna si a contribuit decisiv la golul lui Coman din minutul 90.

Morutan are unul dintre cele mai bune sezoane din cariera. Dupa ce sezonul trecut patronul Becali l-a criticat pentru jocul slab, punand asta pe seama vietii extrasportive si a masinii sale, mijlocasul a inceput noul sezon in forta, fiind decisiv atat la nationala de tineret, cat si la FCSB.

La finalul partidei, Morutan a vorbit despre victoria obtinuta, dar si despre obiectivul echipei.

"Sunt foarte fericit, important ca echipa a marcat in a doua repriza si ne-am facut meciul usor spre final.

UTA e o echipa foarte buna, nu ma asteptam sa fie atat de buni. Ne doream sa facem a saptea victorie, nu puteam sa ii ajutam pe ei. Ne doream sa ajungem acolo unde ne este locul.

Ma simt foarte bine, golurile le pastrez pentru playoff, in seara asta am avut doua ocazii foarte clare. Rolul meu e sa dau pase de gol si sa castige echipa.

Normal, asta e obiectivul la Steaua, nu sa stam pe locul 2-3, ci sa ramanem mereu pe primul loc si cred ca avem o sansa foarte mare anul acesta sa terminam pe primul loc", a spus Olimpiu Morutan la finalul partidei.

In acest sezon, Morutan are 12 meciuri jucate in tricoul ros-albastrilor, doua dintre ele in preliminariile Europa League. Mijlocasul ofensiv a inscris 3 goluri si a oferit 9 pase decisive.