Becali a incercat sa rascumpere si cele 10 procente pe care Botosani le mai are din Morutan, dar Iftime nu vrea sa ii faca pe plac: "Si noi vrem sa il vanda pe o suma cat mai mare!"

Ieri, Valeriu Iftime a dezvaluit ca Olimpiu Morutan este dorit Inter Milano si de o echipa din campionatul olandez.

Latifundiarul din Pipera spera sa se imbogateasca si nu este dispus sa il cedeze pe mijlocasul FCSB-ului pentru mai putin de 10 milioane de euro.

10 la suta din drepturile pentru Morutan sunt inca detinute de Botosani. Becali ar fi incercat sa rascumpere de mai multe ori drepturile pentru jucator, dar Valeriu Iftime nu a fost de acord, potrivit ProSport.

FCSB cedase initial 20 la suta din drepturi, dar Becali a reusit sa rascumpere jumatate. Evolutiile bune din ultimul timp, l-au facut pe Morutan un jucator cautat. Oferta de la Inter si posibilitatea ca Becali sa obtina 10 milioane de euro din transferul lui, a facut ca cei doi patroni sa nu ajunga la o intelegere comuna.

Iftime considera ca Olimpiu Morutan va pleca pe 10 milioane de euro, iar asta ar insemna ca moldovenii vor primi 1 milion de euro dintr-un eventual transfer. Becali considera ca pierde prea multi bani si ar dori sa ii ofere lui Iftime doar cateva sute de mii de euro.

"Domnul Becali a incercat de mai multe ori sa ia si acei 10 la suta. Chiar si acum, recent, cand am vorbit. Dar nu vreau sa ii dau. Pentru Morutan urmeaza un transfer important, nu cred ca va fi cedat sub 10 milioane de euro. I-am zis domnului Becali ca vreau sa pastrez acele procente ca sa aiba lumea ce barfi, sa zica in continuare ca FCSB are o victima sigura atunci cand joaca impotriva celor de la Botosani.

Eu zic ca aceasta clauza nu invrajbeste cele doua cluburi, ci intareste relatia dintre ele. Vrem practic acelasi lucru: sa il vanda pe Morutan pe o suma cat mai mare", a declarat Iftime pentru Pro Sport.

