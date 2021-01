BREAKING NEWS: Becali a primit oferta pe care n-o astepta pentru Morutan! I se ofera 10,5 milioane de euro! Seicii sunt gata sa plateasca in orice moment. Prima reactie: "Nici mie nu-mi vine sa cred!"

Gigi Becali asteapta oferte pentru Man si Coman, insa Morutan ar putea sa le-o ia inainte!

20:52 Impresarul lui Morutan, Florin Vulturar, confirma oferta pentru fotbalistul sau.

"Nici mie nu-mi vine sa cred. E o oferta foarte mare. E posibil sa se faca transferul. E vorba de un salariu fabulos pentru Oli. Gigi e dispus sa negocieze, dar vrea 15 milioane de euro. Suntem foarte departe. Luni vom avea o discutie cu cei din Emirate si cu domnul Becali. E greu sa se plateasca 10 milioane pentru un jucator din Europa in acest moment", a spus Florin Vulturar, agentul lui Morutan, pentru gsp.ro.

20:38 Fanatik scrie ca FCSB a primit o propunere in valoare de 10,5 milioane de euro pentru Olimpiu Morutan din Emiratele Arabe Unite. Becali il coteaza pe Morutan (21 de ani) la 15 milioane, asa cum o face si cu Man si 'Mbappe' Coman. Sursa citata anunta ca cele doua parti sunt aproape sa se inteleaga, astfel ca Morutan ar putea sa plece in Dubai inainte de intoarcerea Ligii 1, la mijlocul lunii.

Becali isi poate bate recordurile in materie de transferuri daca accepta sa-l vanda pe Morutan cu 10,5 milioane la arabi. In prezent, recordul e detinut de Nicusor Stanciu, vandut la Anderlecht in 2016 cu 9 milioane. Chiriches e si el in spate, cu 8,5 milioane. Fundasul a plecat in 2013 la Tottenham.

Conform Fanatik, seicii care-l vor pe Morutan sunt gata sa dea toti banii intr-o singura transa, argument care l-ar convinge pe Becali sa nu mai negocieze. Becali l-a cumparat in 2018 pe mijlocasul ofensiv, platind 700 000 de euro catre FC Botosani.

Morutan a marcat e 3 ori in acest sezon si are 10 assisturi pentru colegii sai in cele 14 partide in care a jucat. 2020-2021 e campionatul in care Morutan s-a impus in sfarsit in prima echipa a FCSB, dupa doi ani in care a jucat un rol marginal in planurile pentru 11-le de start.